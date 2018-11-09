Скандал в одной из школ Екатеринбурга: ученице-аллергику запрещают питаться едой из дома

21:56 | 14.11.2018

Фото: vao-moscow.ru

В одной из школ Екатеринбурга ученице, страдающей аллергией практически на все, чем кормят в школьной столовой, запрещают приносить обеды с собой. Сотрудники общеобразовательного учреждения опасаются, что домашняя еда из пищевого контейнера школьницы может заразить других детей.



До третьего класса маленькая София каждый день приносила в школу небольшой контейнер с перекусом. Покупать обед в школьной столовой ребёнок не решается – девочка знает, какими кишечными расстройствами и кожной сыпью может обернуться для неё отклонение от ограниченной диеты.



Но в начале учебного года на Софию ополчилась буквально вся администрация лицея: мол, со своей едой в школу ни ногой. Причём мама девочки вспоминает: Соню едва не довели до слёз, пытаясь выхватить у неё домашний бутерброд. Руководство школы объясняет свои опасения тем, что ребёнок может заразить всю школу норовирусной инфекцией.



В качестве убедительного довода директор лицея Юлия Кудимова приводит следующее: «Ребенок приносит с собой йогурт. В течение 4 часов этот йогурт в сумке может испортиться. Ребёнок, съев этот йогурт, может и сам отравиться, может угостить своих товарищей. И всё образовательное учреждение будет закрыто. А я как руководитель должна обеспечить детям доступное образование. Если школу закрывают, начинается дистанционное обучение, а эффект от дистанционного обучения не такой, как от очного занятия».



Так в глазах преподавательского состава обыкновенный контейнер с домашней едой вдруг стал проблемой колоссального масштаба. Теперь в столовой лицея несокрушимое правило: со своей едой нельзя.



Чтобы найти компромисс, Софии сначала предложили питаться не в столовой, а в отдельном, изолированном от других детей классе – чтобы уж точно ни с кем из одноклассников своей подозрительной едой она не поделилась. Но становиться изгоем девочка не пожелала. Нашли компромисс – предложили принести справку от аллерголога с перечнем всех продуктов, которые ребенку запрещены. И диспетчер по питанию школьной столовой будет следить, чтобы ребенку это не давали.