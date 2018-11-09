В Нижнем Тагиле 65-летний пенсионер смог догнать грабителя

14:12 | 14.11.2018

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Пожилая пара сидела на скамейке на набережной пруда на улице Горошникова, когда неизвестный мужчина неожиданно схватил сумку, лежавшую между супругами, и бросился бежать. 65-летний мужчина не растерялся и погнался за грабителем. Через 100 метров он его нагнал и попытался отобрать сумку, но в итоге он остался с пакетом злоумышленника, а тот скрылся с похищенной сумкой.



По факту ограбления возбуждено уголовное дело. Предполагаемый преступник – 39-летний местный житель - сам пришёл в полицию в вернул сумку. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.