Евгений Куйвашев встретился с Верховным муфтием России

Сегодня, 14 ноября, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с Верховным муфтием, председателем Центрального духовного управления мусульман России Талгатом Таджуддином.Глава Среднего Урала поблагодарил муфтия за приверженность идее единства России. Обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия по укреплению межнационального согласия.«Наш регион – один из самых многонациональных и многоконфессиональных в России. На территории области живут представители более 160 народов. Мы уделяем большое внимание национальной политике, считая это направление одним из приоритетных. Наша задача – сберечь согласие, которое сегодня достигнуто в обществе», – сказал Евгений Куйвашев.«Когда-то нас беспокоило положение дел, мусульмане были разобщены. Но в Свердловской области проведена большая работа, и религиозные общины мусульман стали составной частью процесса консолидации общества, укрепления единства», – отметил Талгат Таджуддин.