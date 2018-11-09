Из Екатеринбурга запустят новые авиарейсы в Китай и Таиланд

20:59 | 13.11.2018

Фото: twitter.com

Росавиация дала разрешение на запуск новых рейсов из Екатеринбурга в города Китая и Таиланда. Рейсы будут выполняться авиакомпаниями Azur Air и «Уральские авиалинии».



Вылеты до китайских городов Чанша, Чунцин, Цзинань, Сиань, Гуанчжоу, Хайкоу, Ухань, Нанкин и Хефей авиакомпания Azur Air будет выполнять по два раза в неделю. По направлениям Екатеринбург – Шанхай – Бангкок и Екатеринбург – Харбин – Бангкок компания «Уральские авиалинии» сможет совершать перелёты три раза в неделю.



Отметим, что также увеличится частота вылетов Azur Air из Екатеринбурга в Бодрум (Турция) до семи раз в неделю, кроме того, Росавиация отозвала допуск «Уральских авиалиний» на рейсы Екатеринбург – Катания (Италия), Екатеринбург – Сиань – Краби (Таиланд) и Екатеринбург – Харбин – Краби и сократила до двух раз в неделю вылеты Екатеринбург – Сиань – Бангкок.