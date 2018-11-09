Евгений Куйвашев встретился с послом Армении в РФ Варданом Тоганяном

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Армении в РФ Варданом Тоганяном. Обсуждались возможности расширения сотрудничества.По мнению главы Среднего Урала, свердловские предприятия могут поставлять в республику продукцию машиностроения, лекарственные препараты, медицинское оборудование. Также есть перспективы сотрудничества в сельском хозяйстве и гуманитарной сфере.Кроме того, Евгений Куйвашев пригласил представителей Армении принять участие в шахматном фестивале EURASIA OPEN и арт-проекте «Мраморная миля» в Полевском. Для бизнеса могут быть интересны «Иннопром» и Глобальный саммит производства и индустриализации – GMIS-2019.«В 2017 году товарооборот Свердловской области с Арменией по сравнению с предыдущим годом увеличился на 156 % и составил 15 миллионов долларов. В текущем году положительная динамика сохраняется», – отметил Куйвашев.Вардан Тоганян поддержал идею о подписании нового соглашения о партнёрстве.