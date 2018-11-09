В Екатеринбурге сотрудника полиции обвинили в контрабанде стероидов

17:59 | 12.11.2018

gormonys.ru

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о контрабанде сильнодействующих веществ. Обвиняемым является сотрудник полиции.



По версии следствия, мужчина, являвшийся начальником конвоя роты УМВД России по Екатеринбургу, заказал на белорусском сайте 60 ампул тестостерона пропионата.



«Мужчина не на профессиональном уровне занимался физкультурой и для набора мышечной массы решил приобрести препарат. Сотрудник полиции, в силу своей профессиональной деятельности и уровня образования, достоверно знал о том, что заказанное им сильнодействующее вещество запрещено к обороту в РФ и перемещению через границу», – отмечают в пресс-службе свердловской прокуратуры.



Обвиняемый был задержан сотрудниками Управления ФСБ по Свердловской области после получения посылки. Мужчине грозит от трёх до семи лет лишения свободы.