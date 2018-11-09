Уральские самбисты завоевали золотые медали на чемпионате мира в Бухаресте

13:51 | 12.11.2018

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Спортсмены Клуба самбо УГМК Станислав Скрябин и Альсим Черноскулов завоевали медали высшего достоинства на чемпионате мира, прошедшем в Бухаресте. Для Скрябина это первый чемпионский титул, для Черноскулова – уже шестой. Самбистов поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



«Станислав Скрябин и Альсим Черноскулов каждый в своём весе завоевали мировое золото, подтвердив славу уральской школы самбо и высокий уровень подготовки спортсменов Свердловской области. Спасибо за достойное представление Свердловской области на мировой спортивной арене, укрепление имиджа региона как кузницы спортсменов олимпийского уровня и упрочение славы уральской школы самбо», – говорится в поздравительной телеграмме.



Сборная России завоевала на чемпионате 15 золотых, четыре серебряные и пять бронзовых медалей, выиграв неофициальный командный зачет, передаёт ТАСС.