Екатеринбургский «Автомобилист» отправился на выезд

18:28 | 11.11.2018

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Свердловская хоккейная команда «Автомобилист» сегодня, 11 ноября, отправилась в Санкт-Петербург. Уже завтра, 12 ноября, команда начнёт серию выездных игр и встретится с местным «СКА». Дальше по маршруту Москва – Минск.



Стефан Да Коста, Анатолий Голышев и Алексей Василевский выступали за национальные сборные (Голышев и Василевский за Россию в Кубке Карьяла, а Да Коста – за Францию в Кубке четырёх наций), но к матчу с командой «СКА» они присоединятся к «Автомобилисту».



Якуб Коварж в Кубке Карьяла выступал за сборную Чехии и получил повреждение, из-за чего пропустит около недели. На выезд из вратарей отправились Владимир Сохатский, Владислав Гросс и Михаил Исаев.



Напомним, следующая домашняя игра уральской команды состоится 20 ноября с «Нефтехимиком» в 19:00.