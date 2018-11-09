Митинг в Екатеринбурге: жители Ботаники против строительства высотки

Сегодня, 11 ноября, в Екатеринбурге в районе Ботаники местные жители вышли на митинг против строительства 26-этажного здания на территории бывшего детского садика.Горожане пригласили на митинг чиновников из администрации города и представителей компании-застройщика, но никто на предложение не откликнулся.Недовольны митингующие в том числе и тем, что после строительства нового дома появятся трудности при заезде во двор. Местные жители также ждут комментарий Екатеринбургской электросетевой компании (ЕЭСК), так как считают, что из-за 26-этажного здания на все другие дома мощности хватать уже не будет.Отметим, горожане планируют устроить следующий митинг против точечной застройки 25 ноября.