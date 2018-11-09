Годовалый ребёнок скончался после аварии в Берёзовском

В ночь с 10 на 11 ноября в Берёзовском, на улице Красных Героев, на участке рядом с домом 2д, столкнулись две иномарки. После аварии 33-летнюю женщину и годовалую девочку доставили в Центральную городскую больницу. Сегодня, 11 ноября, ребёнок скончался.Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, водитель автомобиля Ford Focus проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся на перекрёстке с Audi, где и находились женщина с ребёнком.В настоящий момент проводится проверка и выясняются причины произошедшего.