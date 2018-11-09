В Екатеринбурге мужчина украл телефон у продавца магазина

15:55 | 11.11.2018

Фото: E1.RU

Вчера, 10 ноября, в Екатеринбурге, на Уралмаше, в охотничьем оружейном магазине на проспекте Космонавтов, посетитель украл оставленный на прилавке смартфон продавца, пока тот обслуживал клиента. Момент преступления запечатлен на камере видеонаблюдения.



Продавец оставил свой телефон на прилавке и сел за стол с компьютером. Подозреваемый в этот момент осматривал товар в магазине. Проходя мимо стола, мужчина взял телефон и положил его себе в карман.



В настоящий момент по факту преступления проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.