В Храме на Крови в Екатеринбурге открыли недетскую выставку

14:01 | 11.11.2018

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В художественной галерее екатеринбургского Храма на Крови открылась выставка «Время Каина», приуроченная к 100-летию красного террора на Урале. Как сообщают в пресс-службе Екатеринбургской епархии, выставка имеет возрастное ограничение 16+, поскольку «историческая правда о красном терроре – это череда насилия и невиданной жестокости».



Среди экспозиций представлены документы, фотографии и экспонаты, напоминающие библейскую трагедию Каина и Авеля.



Как сообщает директор Музея святости, исповедничества и подвижничества, жертвами красного террора летом – осенью 1918 года стали 56 человек, канонизированных в Соборе Екатеринбургских святых.



Ранее экспозиция находилась только на основной площадке музея на Эльмаше.