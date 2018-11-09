В Екатеринбурге в бассейне СК «Калининец» утонул мужчина

11:17 | 11.11.2018

Фото: сайт СК «Калининец»

Субботним вечером, 10 ноября, в бассейне спортивного комплекса «Калининец» расположенного на Эльмаше утонул 46-летний посетитель, занимавшийся дайвингом.



По предварительной информации, то, что один из пловцов слишком долго находится под водой, заметили инструкторы спортивного комплекса, они и подняли посетителя на поверхность, но пловец был уже мертв.



В пресс-службе СКР по Свердловской области информацию подтвердили, сообщив, что по факту гибели мужчины организована доследственная проверка.



«Предварительно было установлено, что мужчина ходил в бассейн в частном порядке с сентября этого года. 10 ноября он пришел и начал плавать, при этом ныряя и задерживая дыхание на длительное время. Инструкторы, следившие за посетителями, заметили, что после одного из погружений под воду, мужчина долго не всплывал. Они подняли его из воды и увидели, что он не подает признаков жизни, после чего вызвали бригаду скорой помощи. Приехавшие по вызову врачи констатировали смерть мужчины», — рассказали в СКР, добавив, что в настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, которая и установит точную причину смерти мужчины.

