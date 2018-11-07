Ужасы о Екатеринбурге: столица Урала засветилась в сериале «Американская история ужасов»

20:49 | 9.11.2018

Фото: скрины сериала "Американская история ужасов"

Екатеринбург показали в одной из серий популярного по всему миру сериала «Американская история ужасов». В девятой серии восьмого сезона действие происходит на Урале в 1918 году. Сюжет эпизода строится на ситуации вокруг царской семьи: западные режиссёры изобразили расстрел Романовых в Ипатьевском доме, который находится на Вознесенской горке.



По сюжету юная дочь Николая II Анастасия оказывается так называемой доброй ведьмой и пытается остановить убийц, чтобы спасти своих близких. Но её силы не хватает. Тогда одну из героинь сериала отправляют на 100 лет назад в прошлое, чтобы спасти Анастасию.



Жанр сериала «Американская история ужасов» понятен из самого названия. Восьмой сезон посвящён теме апокалипсиса.