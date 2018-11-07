Врач камышловской больницы предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью пациентки

16:47 | 9.11.2018

sochistream.ru

В Камышлове 46-летней женщине, работающей анестезиологом-реаниматологом в местной больнице, предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью пациентки.



По версии следствия, в апреле 2017 года женщине проводили плановую операцию, в ходе которой медик нарушила правила интубации трахеи, что привело к повреждению стенки пищевода.



Сейчас уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.