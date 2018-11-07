В 2019 году на развитие комплекса ЖКХ Свердловской области направят 4,7 млрд рублей

14:19 | 9.11.2018

tumentoday.ru

В следующем году на развитие жилищно-коммунального комплекса Свердловской области планируется направить 4,702 млрд рублей. По мнению министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова, эти деньги, прежде всего, пойдут на газификацию, капремонты, формирование современной городской среды, реконструкцию коммунальной инфраструктуры.



В планах в том числе завершить строительство объектов водоснабжения и водоотведения: очистных сооружений в Атиге, Красноуральске, Среднеуральске, станций водоочистки в Кировграде и Ревде, систем водоснабжения в Байкаловском районе и Краснотурьинске.