Более 40 % курортного пассажиропотока Кольцово приходится на Турцию

13:55 | 9.11.2018

hoteliernews.ru

Екатеринбургский аэропорт Кольцово подвёл итоги бархатного сезона. За сентябрь – октябрь авиагавань обслужила 471,8 тысячи человек, это на 8 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Как сообщает пресс-служба Кольцово, топ-10 курортных городов выглядит следующим образом: Анталья, Сочи, Симферополь, Ларнака, Анапа, Даламан, Прага, Дубай, Минеральные Воды, Стамбул. Более 40 % курортного пассажиропотока приходится на Турцию (Анталья, Даламан, Бодрум и Стамбул). На 24 % вырос пассажиропоток на отечественных направлениях: он составил 138,6 тысячи человек.



Далее по популярности идут европейские, ближневосточные и африканские курорты. Среди них лидируют Кипр, Арабские Эмираты (Дубай, Шарджа), Чехия, Тунис (Джерба, Энфида и Монастир) и Греция (Ираклион, Родос, Салоники).