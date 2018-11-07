В Каменске-Уральском производственный объект закрыли из-за старых башенных кранов

10:17 | 9.11.2018

пресс-служба УФССП по Свердловской области

В Каменске-Уральском на 90 суток приостановлена деятельность опасного производственного объекта. Ранее Ростехнадзор выявил на объекте нарушения требований промышленной безопасности, в том числе при эксплуатации башенных кранов.



«Два башенных крана эксплуатировались свыше отведенного в характеристиках срока службы, рельсовые пути не были должным образом проверены после продолжительных ливневых дождей или зимних оттепелей. Кроме того, ООО не заключен договор на обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными службами, готовыми к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии», – сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.



В настоящее время башенные краны опечатаны.