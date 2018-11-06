В лесу под Екатеринбургом нашли тайник с 30 кг наркотиков

15:59 | 8.11.2018

1ul.ru

В ходе совместной спецоперации свердловские и новосибирские полицейские обнаружили в лесу в районе 297-го км автодороги Пермь – Екатеринбург тайник с наркотиками.



«Сыщики нашли пакеты с психотропным веществом массой более 4 кг, около 5 кг смеси, содержащей производное мефедрона, и более 21 кг гашиша», - сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



На чёрном рынке такая партия наркотиков оценивается в сумму порядка 60 млн рублей. Отмечается, что это более 35 тысяч смертельных доз.



Главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области возбудило уголовное дело. Преступники устанавливаются.



Всего с начала 2018 года свердловские полицейские изъяли из оборота более 200 кг наркотических средств.