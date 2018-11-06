Мальчик, пропавший в Екатеринбурге накануне, найден живым

14:40 | 8.11.2018

отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

10-летний Евгений Левин, пропавший в Екатеринбурге накануне, найден. Ребёнка обнаружили в торговом центре на Щербакова, откуда доставили в подразделение по делам несовершеннолетних.



Школьник рассказал, что накануне пошёл гулять с другом. Вместе они уехали в торговый центр, где пробыли до его закрытия, после чего вернулись на Химмаш, ночью грелись в подъездах, а утром вновь отправились в торговый центр.



«В отношении подростков и ими самими противоправных действий совершено не было. С родителями проведена профилактическая беседа», - сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.



Напомним, что мальчик исчез накануне. Он пошёл гулять и пропал.