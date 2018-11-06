В ноябре на Среднем Урале пройдёт Международный фестиваль инклюзивного искусства

14:28 | 8.11.2018

cablook.com

С 21 по 23 ноября в Екатеринбурге пройдёт III Международный фестиваль инклюзивного искусства Inclusive art. Заявки на участие поступили из Австралии, Армении, Белоруссии, Германии, Грузии, Ирана, Киргизии, Молдавии, Непала. Россию будут представлять жители 19 регионов.



От Екатеринбурга на фестивале выступят коллективы «Театр на Славянке», «Свердловский ПНИ», Инклюзивный театр танца «Другие», АНО «Открытый город», Творческий союз «СоБытие».



Среди номинаций - хореография, вокально-инструментальное творчество, театральное творчество, визуальное искусство.