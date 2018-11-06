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13:58 | 8.11.2018

пресс-служба ТТУ

В Екатеринбурге проходят испытания новой модели трамвая

В Северном трамвайном депо проходят предварительные испытания трамвая модели 71-412, произведённого на АО «Уралтрансмаш».

Как сообщает пресс-служба ЕМУП ТТУ, на первом этапе испытаний трамвай проходил обкатку по территории депо, а в ночь с 6 на 7 ноября вышел в город. Вагон загружен мешками с песком.

«В общей сложности трамвай должен пройти 2000 км. Приёмочные испытания вагона и его сертификация запланирована на декабрь», - отметили в пресс-службе.

Частично низкопольный трамвай 71-412 впервые был презентован на промышленной выставке «Иннопром» в этом году.

В Екатеринбурге проходят испытания новой модели трамвая

© «Вечерние Ведомости»

 


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