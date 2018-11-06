В Екатеринбурге проходят испытания новой модели трамвая

В Северном трамвайном депо проходят предварительные испытания трамвая модели 71-412, произведённого на АО «Уралтрансмаш».Как сообщает пресс-служба ЕМУП ТТУ, на первом этапе испытаний трамвай проходил обкатку по территории депо, а в ночь с 6 на 7 ноября вышел в город. Вагон загружен мешками с песком.«В общей сложности трамвай должен пройти 2000 км. Приёмочные испытания вагона и его сертификация запланирована на декабрь», - отметили в пресс-службе.Частично низкопольный трамвай 71-412 впервые был презентован на промышленной выставке «Иннопром» в этом году.