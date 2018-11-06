Прокуратура проверяет информацию о возможном сносе дома ради филармонии в Екатеринбурге

12:00 | 8.11.2018

В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку информации о возможном сносе многоквартирного дома № 40 на ул. Карла Либкнехта ради строительства нового зала филармонии.



«В настоящее время прокуратурой области истребована вся необходимая документация в целях оценки действий должностных лиц органов власти и филармонии по проведению торгов и заключению договоров на обследование технического состояния жилого дома и соответствия его конструкций требованиям пожарной безопасности», – говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.



Также будет проверена документация о результатах обследования на предмет аварийности дома и о результатах общественных обсуждений. Кроме того, прокуратуру заинтересовал вопрос правомерности и эффективности расходования филармонией средств на обследование дома.



Напомним, что, согласно проекту, для строительства нового зала филармонии необходим снос пятиэтажного дома, в котором живут 37 человек, и вырубка части сада Вайнера. Жильцы выступили против сноса дома и направили обращение к властям с требованием прояснить ситуацию.



В обращении отмечается, что к жильцам дома относятся пренебрежительно. Складывается ощущение, что снос дома – вопрос решённый, ведь проект застройки презентовали до того, как начали разговаривать с жильцами.