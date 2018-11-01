Более 50 тысяч свердловчан посетили площадки «Ночи искусств»

Участниками «Ночи искусств» в Свердловской области стали более 50 тысяч жителей. Акция под девизом «Искусство объединяет» прошла 4 ноября в 66 муниципалитетах, где специальные программы для гостей представили 263 культурных учреждения, часть из них были бесплатными.«У свердловчан большой популярностью пользуются любые акции такого формата: и «Библионочь», и «Ночь музеев», и «Уральская Ночь Музыки»… Количество площадок «Ночи искусств» увеличивается с каждым годом, и это доказывает, что проект востребован, интересен, он нравится людям», - сказала министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.«Ночь искусств» проводится в Свердловской области с 2014 года. Цель акции – привлечь внимание жителей к учреждениям культуры и сформировать привычку посещать их.