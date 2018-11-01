В Екатеринбурге осудили «чёрного риелтора», вынудившего пенсионерку съехать с квартиры

12:07 | 7.11.2018

ru.freepik.com

В Екатеринбурге на четыре года в колонии общего режима осуждён риелтор Олег Аносов. Его признали виновным в принуждении к совершению сделки с применением насилия.



Судом установлено, что Аносов вынудил пожилую женщину 1945 года рождения съехать с квартиры, где она проживала и распоряжалась имуществом на основании устной договоренности с дочерью – собственником 9/16 долей квартиры.



Другую часть квартиры приобрёл житель Екатеринбурга, который обратился к риелтору для последующей, более выгодной продажи жилья.



Чтобы выжить пенсионерку из дома, Аносов сменил личинку замка входной двери и стал сам проживать в квартире. При этом мужчина всячески старался навредить женщине: несколько раз применил к ней физическое насилие, а также портил имущество. Так, 21 апреля 2017 года Аносов схватил потерпевшую за горло и стал сдавливать руками, отчего пожилая женщина чуть не задохнулась.



Отметим, что кроме реального срока лишения свободы суд взыскал в пользу потерпевшей 50 тысяч рублей.