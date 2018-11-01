Депутат из Екатеринбурга предложил сократить расходы на образование

21:01 | 6.11.2018

Фото: egd.ru

Екатеринбургский депутат Александр Колесников, занимающий должность председателя комиссии по городскому хозяйству, высказал мнение о том, что на образование тратится большое количество денег. Заявление было сделано во время заседания комиссии.



Колесников отметил, что недоволен сложившейся ситуацией в связи с тем, что на образование сейчас уходит 55 % бюджета, что значительно превышает сумму денег, идущих на строительство.



«У нас 55 % бюджета идет на образование. До такой степени дообразовывали детей, что они инвалидов до смерти запинывают! А дома рушатся!» – заявил депутат. Вероятно, таким образом он напомнил о случае в Березовском, где в августе четверо подростков убили 20-летнего человека с ограниченными возможностями здоровья.