На Урале будут судить охотника, по ошибке застрелившего мужчину

17:03 | 6.11.2018

пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

В Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя города Полевского. Его подозревают в причинении смерти по неосторожности.



По версии следствия, 4 ноября текущего года свердловчанин вместе с четырьмя другими охотниками отправился в лес. Думая, что стреляет в дикого животного, он попал в мужчину 1966 года рождения. Тот погиб на месте происшествия.



Как отмечают в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, подозреваемый сам вызвал скорую и полностью признал вину.