Полиция нашла водителя, который скрылся после наезда на велосипедистку в Атиге

16:40 | 6.11.2018

пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Полиция установила личность водителя, который сбил женщину в посёлке Атиг. ДТП произошло 14 октября на улице Заводской. Грузовик КамАЗ наехал на женщину, которая на велосипеде пересекала пешеходный переход.



После наезда водитель скрылся с места происшествия, а женщине пришлось обратиться в больницу.



В тот же день правоохранители уставили автомобиль и его владельца – жителя Нижних Серег. Вину водителя удалось доказать с помощью опроса свидетелей и просмотра видеозаписей.



В итоге Нижнесергинский районный суд на год лишил уральца водительских прав, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.