За выходные на Среднем Урале задержали более 200 пьяных водителей

13:47 | 6.11.2018

В минувшие выходные в Свердловской области проходили рейды по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За три дня сотрудники ГИБДД задержали 249 пьяных автомобилистов. Ещё 59 человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования.



Отмечается, что 44 нарушителя повторно управляли транспортным средством в состоянии опьянения. Им грозит уголовная ответственность. Остальных ждёт лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет и штрафы.