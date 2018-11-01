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12:00 | 6.11.2018
Фото: Федерация дзюдо Свердловской области
Всероссийский турнир по дзюдо памяти Героя Советского Союза Николая Кузнецова завершился в Екатеринбурге
В числе гостей, открывавших турнир, присутствовали Президент группы компаний «Альфа», вице-президент «Союза независимых служб содействия коммерческой безопасности», мастер спорта СССР Владимир Сидоренко, председатель Свердловского областного фонда ветеранов органов госбезопасности генерал-майор Юрий Кузнецов, депутат Екатеринбургской городской Думы Алексей Вихарев и другие почётные гости.
Алексей Вихарев от себя лично, и от имени Председателя Екатеринбургской городской Думы Игоря Володина, поздравил участников соревнований с праздником, пожелав дзюдоистам удачи и побед.
«Поздравляю спортсменов с 44-ым открытием турнира! Рад приветствовать такое большое количество участников. Желаю всем бодрости духа, уверенности и показать максимум из того, что было отработано на тренировках. Побед вам! Но самое главное – без травм!», - сказал депутат.
«В этом году турнир приурочен к празднованию Дня народного единства, он проводится уже в 44-й раз. Соревнования являются отборочными на первенство России и с каждым годом количество участников увеличивается. Престиж соревнований растёт, многие молодые спортсмены, пройдя через них, восходят впоследствии на пьедесталы крупных международных соревнований. Так, по результатам прошлогоднего первенства бронзовым призёром стал Иван Долгих и получил шанс выступить на молодёжном первенстве Европы, которое в эти дни проходит в Венгрии», — отметил в беседе с журналистами президент Федерации дзюдо Свердловской области Сергей Воробьёв.
За два дня соревнований было разыграно 16 комплектов наград: по восемь у юношей и девушек. Спортсмены из Свердловской области завоевали девять медалей, из них три — золотые. Их в копилку команды принесли Екубжон Назиров, Карина Каменева и Надежда Яговитина. За победу в турнире они получили звание мастера спорта России и путевки на первенство страны по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет.
© «Вечерние Ведомости»
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