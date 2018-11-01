Ночью пожарные потушили заброшенное здание на улице Проезжей

11:58 | 6.11.2018

Сегодня ночью на улице Проезжей в посёлке Северка в Екатеринбурге загорелось неэксплуатируемое здание. Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 04:26.



Площадь пожара составила 24 кв. м. Огнём повреждены перегородки и потолочное перекрытие здания. В тушении принимали участие две единицы техники и семь человек личного состава.



«В 04:39 огонь локализован, в 04:45 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 06:23», – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.