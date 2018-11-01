Для борьбы с браконьерами свердловские власти купят беспилотник

11:14 | 6.11.2018

drone-irk.ru

Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области закупит беспилотник вертолетного типа с двигателем внутреннего сгорания, который сможет зависать в нужной точке и фиксировать зверей, людей или транспорт в любое время года.



«Это позволит более эффективно проводить как контрольно-надзорные мероприятия, так и учет зверей», – отметил директор департамента Александр Кузнецов.



Подрядчик должен спроектировать и изготовить уникальный беспилотник, так как существующие аппараты работают на электрических батареях и зимой непригодны. Беспилотник сможет работать без перерыва не менее трёх часов.