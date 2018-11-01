Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 3 ноября 2018 года

12:40 | 4.11.2018

За прошедшие сутки с 08:00 03.11.2018 до 08:00 04.11.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 84 преступления.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 51 противоправное деяние. В том числе 4 грабежа, 10 краж, из которых 2 квартирные, один угон чужого автотранспорта, 6 фактов незаконного оборота наркотиков.



За минувшие сутки на территории области проведено 16 массовых мероприятий, в которых приняло участие 5630 человек. Для обеспечения общественного порядка задействовалось 91 сотрудник полиции. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.