Сериал «Ненастье», снятый в Нижнем Тагиле, покажут на федеральном телеканале

16:23 | 3.11.2018

Фото: скрин с анонса сериала на "России-1"

Сериал «Ненастье», снятый по одноимённому роману уральского писателя Алексея Иванова, покажут на телеканале «Россия-1». Дата премьеры назначена на 12 ноября. Об это сообщила продюсер писателям Юлия Зайцева.



«Ненастье» снял известный режиссер Сергей Урсуляк. Информация о том, что на основе романа Алексея Иванова сделают сериал, появилась еще в 2015 году, когда телеканал«Россия-1» купил права на экранизацию. Примечательно, что сериал федерального статуса снимали в Нижнем Тагиле.



Сам писатель Алексей Иванов уже оценил «Ненастье». Он назвал его атмосферным и пронзительным.



«Создан образ страны — брутальной, индустриальной и практически бесчеловечной, и абсолютно гармонична реакция социума на такую среду: а чего ждать иного? Хотя, признаться, всё так вкусно снято,что хочется жить в квартире, где из окна видны дымящие трубы завода…» – отметил автор романа.