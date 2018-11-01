В Екатеринбурге пенсионер пытался затопить печку и спалил дом

15:26 | 3.11.2018

Фото: пресс-служба "СОВЫ"

В коллективном саду «Визовец-7» в Екатеринбурге сгорел частный дом, сообщает пресс-служба отряда спасателей «СОВА». Его владелец, пенсионер, неудачно затопил печку.



По словам хозяина, во время обычной, казалось бы, топки печи пламя потеряло контроль и начало расходиться по предметам мебели. Мужчина пытался потушить огонь самостоятельно, но обжёг руки.



На место ЧП прибыли 15 спасателей на трёх пожарных машинах. Сложность в тушении пожара заключалась в том, что расстояние от объекта до ближайшего гидранта составляло 1,5 километра.



Площадь возгорания составила 48 кв. метров. От госпитализации пенсионер отказался.