Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


15:26 | 3.11.2018

Фото: пресс-служба "СОВЫ"

В Екатеринбурге пенсионер пытался затопить печку и спалил дом

В коллективном саду «Визовец-7» в Екатеринбурге сгорел частный дом, сообщает пресс-служба отряда спасателей «СОВА». Его владелец, пенсионер, неудачно затопил печку.

По словам хозяина, во время обычной, казалось бы, топки печи пламя потеряло контроль и начало расходиться по предметам мебели. Мужчина пытался потушить огонь самостоятельно, но обжёг руки.

На место ЧП прибыли 15 спасателей на трёх пожарных машинах. Сложность в тушении пожара заключалась в том, что расстояние от объекта до ближайшего гидранта составляло 1,5 километра.

Площадь возгорания составила 48 кв. метров. От госпитализации пенсионер отказался.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

16:50 | 3.11.2018
Свердловская область выделит горнолыжному курорту «Гора Белая» 200 миллионов рублей

16:45 | 3.11.2018
«Шик-модерн» на «Ночи искусств» в Верхней Пышме. На это стоит посмотреть

16:23 | 3.11.2018
Сериал «Ненастье», снятый в Нижнем Тагиле, покажут на федеральном телеканале

15:26 | 3.11.2018
В Екатеринбурге пенсионер пытался затопить печку и спалил дом

15:05 | 3.11.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 2 ноября 2018 года

14:20 | 3.11.2018
Свердловские единороссы собирают деньги на лечение пса-поводыря, который на днях попал под машину

12:23 | 3.11.2018
В Челябинске открыли памятник уральскому Хатико, изготовленный екатеринбургскими мастерами

11:46 | 3.11.2018
В Перми пройдет прямая телефонная линия, посвященная школьным поборам

11:05 | 3.11.2018
Иннокентий Шеремет снова вышел в свет: уральский телевизионщик будет вести самое гетеросексуальное телешоу на местном телеканале

10:09 | 3.11.2018
Уже на следующей неделе застройщик ЖК «Первый Николаевский» в Екатеринбурге вручит ключи от жилья обманутым дольщикам

02:48 | 3.11.2018
Силовики накрыли гей-бар в элитном районе Екатеринбурга

02.11.2018

23:54 | 2.11.2018
Замначальника свердловского угрозыска назначен главным безопасником ГУ МВД по Москве. Теперь официально

23:17 | 2.11.2018
Екатеринбургские депутаты обсудят чистоту города на свалке

22:20 | 2.11.2018
Картину Дали, испорченную в Екатеринбурге, будут реставрировать в Третьяковской галерее

21:48 | 2.11.2018
Екатеринбургский ХК «Автомобилист» одержал победу над «Сочи»

21:43 | 2.11.2018
В Екатеринбурге возле башни «Исеть» зальют огромный каток

20:44 | 2.11.2018
В Екатеринбурге появится специальный портал для определения первоклассников в школу

20:21 | 2.11.2018
В Екатеринбурге мужчина избил школьника, «заступаясь» за своего сына ВИДЕО

19:15 | 2.11.2018
Депутат Госдумы помог свердловчанке переехать из барака-конюшни в нормальное жилье

18:56 | 2.11.2018
ЕМУП «Спецавтобаза» уличили в массе нарушений при обращении с отходами. Впереди – суд

18:39 | 2.11.2018
Пермь станет столицей фестиваля школьного спорта Содружества Независимых Государств

18:20 | 2.11.2018
МФЦ Пермского края объявляет конкурс «Придумай имя роботу»

18:08 | 2.11.2018
Устранены все недостатки в домах микрорайона Запруд для детей-сирот

17:52 | 2.11.2018
Эксперты оценят повреждения картины Сальвадора Дали

17:52 | 2.11.2018
В Перми открылся стадион при гимназии № 31

17:06 | 2.11.2018
Анатолий Марчевский заявил, что все обвинения в его адрес безосновательны

16:37 | 2.11.2018
Выведение «малых» госзакупок в электронный формат позволит Прикамью дополнительно экономить бюджетные средства

16:29 | 2.11.2018
В Нижнем Тагиле в пруду нашли тело девушки

16:20 | 2.11.2018
Главный внештатный гериатр России Ольга Ткачева посетит Пермь

16:07 | 2.11.2018
Погода, которая приводит к гололеду на дорогах, продержится в Зауралье еще три дня

15:58 | 2.11.2018
В ещё одной свердловской колонии открыли кафе для заключённых

15:47 | 2.11.2018
50 юных свердловчан вступили в ряды Российского движения школьников и Юнармии

15:36 | 2.11.2018
Пермякам напоминают об ответственности за снос деревьев

15:24 | 2.11.2018
Международный аэропорт «Пермь» перешел на зимнее расписание

15:12 | 2.11.2018
В середине ноября начнётся демонтаж временного ограждения «Екатеринбург Арены»

15:06 | 2.11.2018
Усиление контроля за проведением госзакупок в Прикамье позволило сэкономить около 2 млрд рублей

14:45 | 2.11.2018
В Нижнем Тагиле полиция разыскивает пропавшую без вести 24-летнюю девушку

14:45 | 2.11.2018
Шумков назвал благоприятную окружающую среду конкурентным преимуществом Зауралья

14:22 | 2.11.2018
Кольцовские таможенники задержали реле для локомотивов

14:20 | 2.11.2018
В Екатеринбурге будет создана региональная база «Аэрофлота»

13:56 | 2.11.2018
Уровень собираемости взносов за капремонт в Свердловской области достиг 93,5%

13:25 | 2.11.2018
Не хватает свалок: Евгений Куйвашев предложил установить переходный период для «мусорной реформы»

13:10 | 2.11.2018
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о подделке протокола собрания собственников квартир дома

12:47 | 2.11.2018
Пермские ЗАГСы поменяют график работы на выходные

12:34 | 2.11.2018
Цифровой трансформацией Прикамья займутся отраслевые кураторы

12:20 | 2.11.2018
В Свердловской области силы МЧС приведены в режим повышенной готовности

12:06 | 2.11.2018
В ходе повторной проверки дома на Куйбышева инспекторы снова нашли нарушения пожарной безопасности

12:06 | 2.11.2018
Пермский край получил рекордное количество президентских грантов на развитие гражданского общества

12:04 | 2.11.2018
Пермская галерея приглашает на «Ночь искусств»

11:50 | 2.11.2018
В Екатеринбурге будут судить трёх мужчин, напавших с ножами на девушек. Одна из них погибла



Мы в соцсетях





Архив
«    Ноябрь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 


 