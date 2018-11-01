Новости дня
11:05 | 3.11.2018
Фото: скрин видео "Новый день"
Иннокентий Шеремет снова вышел в свет: уральский телевизионщик будет вести самое гетеросексуальное телешоу на местном телеканале
Анонс шоу под названием "Интернет и Шеремет" уже появился в социальных сетях и на видеохостинге Youtube. Вести новую программу Шеремет будет вместе с ведущей телеканала АТН Кристиной Сисиной.
"К сожалению, пока это можно будет увидеть не на ю-тубе, а только в телевизионном эфире, и только в эфире г. Екатеринбурга. 2 ноября в 20.00 в эфире телекомпании АТН премьера нового проекта Иннокентия Шеремета. Не прошло и 25 лет - последняя большая премьера у Шеремета была 24 года и 2 месяца назад (1 сентября 1994 года в эфир вышли новости «Девять С Половиной»). Новый проект называется «Интернет и Шеремет» - самый правильный, самый семейный, самый гетеросексуальный обзор важнейших событий недели. Вообще-то, совсем скоро это будет обзор важнейших событий дня и программа будет ежедневной, НО для первого раза решили обозреть события недели", - говорится в описании проекта.
Первый выпуск информационно-развлекательного шоу свет увидел вчера, 2 ноября, в 20:00. Следующего появления Шеремета на экране можно ожидать 9 ноября.
Напомним, что в 90-е годы Иннокентий Шеремет был депутатом Заксобрания Свердловской области. Переизбраться в ЗакСО эпатажный телеведущий пытался в 2016 году, однако победить даже на праймериз "Единой России" ему не удалось. А уже в 2018 году Иннокентий Шеремет выдвигался в гордуму Екатеринбурга по спискам ЕР, однако стать депутатом ЕГД у него так и не получилось.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
12:23 | 3.11.2018
В Челябинске открыли памятник уральскому Хатико, изготовленный екатеринбургскими мастерами
11:05 | 3.11.2018
Иннокентий Шеремет снова вышел в свет: уральский телевизионщик будет вести самое гетеросексуальное телешоу на местном телеканале
10:09 | 3.11.2018
Уже на следующей неделе застройщик ЖК «Первый Николаевский» в Екатеринбурге вручит ключи от жилья обманутым дольщикам
02:48 | 3.11.2018
Силовики накрыли гей-бар в элитном районе Екатеринбурга
23:54 | 2.11.2018
Замначальника свердловского угрозыска назначен главным безопасником ГУ МВД по Москве. Теперь официально
23:17 | 2.11.2018
Екатеринбургские депутаты обсудят чистоту города на свалке
22:20 | 2.11.2018
Картину Дали, испорченную в Екатеринбурге, будут реставрировать в Третьяковской галерее
21:48 | 2.11.2018
Екатеринбургский ХК «Автомобилист» одержал победу над «Сочи»
21:43 | 2.11.2018
В Екатеринбурге возле башни «Исеть» зальют огромный каток
20:44 | 2.11.2018
В Екатеринбурге появится специальный портал для определения первоклассников в школу
18:56 | 2.11.2018
ЕМУП «Спецавтобаза» уличили в массе нарушений при обращении с отходами. Впереди – суд
18:39 | 2.11.2018
Пермь станет столицей фестиваля школьного спорта Содружества Независимых Государств
18:20 | 2.11.2018
МФЦ Пермского края объявляет конкурс «Придумай имя роботу»
18:08 | 2.11.2018
Устранены все недостатки в домах микрорайона Запруд для детей-сирот
17:52 | 2.11.2018
Эксперты оценят повреждения картины Сальвадора Дали
17:52 | 2.11.2018
В Перми открылся стадион при гимназии № 31
16:37 | 2.11.2018
Выведение «малых» госзакупок в электронный формат позволит Прикамью дополнительно экономить бюджетные средства
16:29 | 2.11.2018
В Нижнем Тагиле в пруду нашли тело девушки
16:20 | 2.11.2018
Главный внештатный гериатр России Ольга Ткачева посетит Пермь
15:58 | 2.11.2018
В ещё одной свердловской колонии открыли кафе для заключённых
15:36 | 2.11.2018
Пермякам напоминают об ответственности за снос деревьев
15:24 | 2.11.2018
Международный аэропорт «Пермь» перешел на зимнее расписание
15:06 | 2.11.2018
Усиление контроля за проведением госзакупок в Прикамье позволило сэкономить около 2 млрд рублей
14:22 | 2.11.2018
Кольцовские таможенники задержали реле для локомотивов
14:20 | 2.11.2018
В Екатеринбурге будет создана региональная база «Аэрофлота»
13:25 | 2.11.2018
Не хватает свалок: Евгений Куйвашев предложил установить переходный период для «мусорной реформы»
13:10 | 2.11.2018
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о подделке протокола собрания собственников квартир дома
12:47 | 2.11.2018
Пермские ЗАГСы поменяют график работы на выходные
12:34 | 2.11.2018
Цифровой трансформацией Прикамья займутся отраслевые кураторы
12:06 | 2.11.2018
В ходе повторной проверки дома на Куйбышева инспекторы снова нашли нарушения пожарной безопасности
12:06 | 2.11.2018
Пермский край получил рекордное количество президентских грантов на развитие гражданского общества
12:04 | 2.11.2018
Пермская галерея приглашает на «Ночь искусств»
11:50 | 2.11.2018
В Екатеринбурге будут судить трёх мужчин, напавших с ножами на девушек. Одна из них погибла
11:49 | 2.11.2018
В Перми заработает новый четырехсторонний перекресток
11:48 | 2.11.2018
В выходные в Перми будет снег и дождь
11:37 | 2.11.2018
Военная делегация из Сербии примет участие в учениях на Урале
11:24 | 2.11.2018
В Артёмовском Mazda сбила пенсионерку на пешеходном переходе
10:36 | 2.11.2018
Из-за непогоды аэропорт Кургана не смог принять рейс из Москвы