Иннокентий Шеремет снова вышел в свет: уральский телевизионщик будет вести самое гетеросексуальное телешоу на местном телеканале

11:05 | 3.11.2018

Фото: скрин видео "Новый день"

Уральский журналист и телеведущий, создатель нашумевшей в 90-е новостной телепередачи ТАУ «Девять с половиной» Иннокентий Шеремет спустя 25 лет запускает новое шоу. На местном телеканале АТН он будет вести обозревательную программу.



Анонс шоу под названием "Интернет и Шеремет" уже появился в социальных сетях и на видеохостинге Youtube. Вести новую программу Шеремет будет вместе с ведущей телеканала АТН Кристиной Сисиной.



"К сожалению, пока это можно будет увидеть не на ю-тубе, а только в телевизионном эфире, и только в эфире г. Екатеринбурга. 2 ноября в 20.00 в эфире телекомпании АТН премьера нового проекта Иннокентия Шеремета. Не прошло и 25 лет - последняя большая премьера у Шеремета была 24 года и 2 месяца назад (1 сентября 1994 года в эфир вышли новости «Девять С Половиной»). Новый проект называется «Интернет и Шеремет» - самый правильный, самый семейный, самый гетеросексуальный обзор важнейших событий недели. Вообще-то, совсем скоро это будет обзор важнейших событий дня и программа будет ежедневной, НО для первого раза решили обозреть события недели", - говорится в описании проекта.



Первый выпуск информационно-развлекательного шоу свет увидел вчера, 2 ноября, в 20:00. Следующего появления Шеремета на экране можно ожидать 9 ноября.



Напомним, что в 90-е годы Иннокентий Шеремет был депутатом Заксобрания Свердловской области. Переизбраться в ЗакСО эпатажный телеведущий пытался в 2016 году, однако победить даже на праймериз "Единой России" ему не удалось. А уже в 2018 году Иннокентий Шеремет выдвигался в гордуму Екатеринбурга по спискам ЕР, однако стать депутатом ЕГД у него так и не получилось.