В Екатеринбурге появится специальный портал для определения первоклассников в школу

20:44 | 2.11.2018

Фото: rg.ru

Уже в декабре этого года в Екатеринбурге появится специальный портал, который позволит подавать родителям заявление на устройство детей в первый класс. Соответствующий тендер на портале госзакупок опубликовал Департамент образования Екатеринбурга, начальная (максимальная) цена контракта – почти 1,4 млн рублей.



Как пояснили в пресс-службе городского департамента образования, новый сервис позволит записывать детей в первые классы с помощью «Личного кабинета» на сайте мэрии. «У нас уже есть личный кабинет на официальном портале Екатеринбурга, сейчас идет речь о том, чтобы технически там появилась возможность подачи заявления в первый класс. Это будет альтернативной площадкой, чтобы у родителей была возможность не только всем разом заходить на госуслуги. Мы просим, чтобы ресурс мог выдерживать повышенную нагрузку», – уточнили в пресс-службе.



Напомним, что в ночь на 1 февраля этого года, когда в Екатеринбурге стартовала запись первоклашек на предстоящий учебный год, «слетел» сайт госуслуг. Стараясь как можно быстрее устроить своих детей в престижные школы, горожане подавали заявления сразу с нескольких устройств, а к таким нагрузкам портал явно не был готов.



Тогда специалисты отмечали, что с такой нагрузкой портал госуслуг не справляется, потому что изначально не был разработан под услуги так называемого «аукционного типа». Эксперты добавляли, что усовершенствовать единый сервис в этом русле невозможно.



Глава Департамента образования Екатерина Сибирцева обещала, что в 2019 году екатеринбуржцы смогут записывать детей в школу, пользуясь альтернативным городским интернет-сервисом.