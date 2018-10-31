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13:25 | 2.11.2018

38.rodina.news

Не хватает свалок: Евгений Куйвашев предложил установить переходный период для «мусорной реформы»

С 1 января 2019 года Свердловская область перейдёт на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе совещания, которое провёл полпред президента в УрФО Николай Цуканов, отметил, что в регионе недостаточно полигонов, а по новому закону с нового года можно использовать только те свалки, которые включены в государственный реестр. В связи с этим глава Среднего Урала предложил установить переходный период, во время которого можно будет использовать полигоны, не вошедшие в реестр.

Напомним, что так называемая мусорная реформа предполагает вывоз мусора региональными операторами. Также вводятся новые тарифы.

© «Вечерние Ведомости»

 


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