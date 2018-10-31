В Белоярке депутаты единогласно проголосовали против разработки карьера около коттеджных поселков

23:25 | 1.11.2018

Депутаты думы Белоярского городского округа, несмотря на противоречия внутри парламента, сегодня, 1 ноября, единогласно проголосовали за отказ о внесении изменении в Генеральный план муниципалитета, согласно которым предлагалось изменить категорию земельного участка с кадастровым номером 66:06:4501001:338 с категории сельскохозяйственного назначения на категорию «земли промышленности». Процедуру изменения инициировали собственники участка – ООО «Стройдорснаб»,, которые начали разрабатывать на нем карьер по добыче песчано-гравийных смесей (Кабановское месторождение), но резко против выступили владельцы коттеджей в поселке «Алые Паруса» и близлежащих населенных пунктов. Изменение категории земель давало бы предприятию возможность осуществлять пользование недрами в границах указанного участка.



Как рассказали корреспонденту veved.ru жители Белоярки, на заседание думы пришли около 30 неравнодушных граждан – всем даже не нашлось места в помещении. «На заседании присутствовал глава Белоярского городского округа Андрей Горбов и межрайонный прокурор Генрих Гулиев», – отметили собеседники издания. Правда, по некоторой информации, владельцы карьера намерены оспорить решение думы – такая информация в настоящее время распространяется среди местного населения.



«Теоретически можно обжаловать решение. Хотят – пусть обращаются. Мы на стороне народа, который выразил свое мнение на общественных слушаниях, мы его поддерживаем, и будем бороться до конца», – говорит Андрей Горбов.



Исполняющий обязанности председателя думы Борис Комлев также отметил, что разработчики карьера могут попытаться опротестовать решение, но « у них ничего не получится».



«История с карьером давняя. Когда-то Кабанов оформил лицензию на разработку полезных ископаемых, хотя земли не перевел в соответствующий статус, после чего избавился от участка, передав его другой компании вместе с лицензией, а они давай там копать экскаваторами. Народ начал активно возмущаться, поступили жалобы в Минприроды, в природоохранную прокуратуру, после чего владельцы участка решили категорию земли поменять, но на слушаниях 20 сентября, когда собралось более 250 человек, население сказало свое твердое «нет» и депутаты это мнение поддержали. Ситуация находится на контроле в региональной приемной председателя правительства РФ Дмитрия Медведева», – рассказал Борис Комлев.



Напомним, что одной из причин, по которой жители высказались резко против разработки карьера, стала порча большегрузами только отремонтированного дорожного покрытия, а также нанесение возможного ущерба плотине Верхне-Бобровского пруда, по которой передвигались грузовики.