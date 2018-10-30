Екатеринбургские спасатели косили засыпанную снегом траву

19:30 | 1.11.2018

Фото: e1.ru

В сети Интернет появился видеоролик, на котором сотрудники екатеринбургского МЧС косят траву, которая находится под внушительным слоем снега.



Зимний сенокос проводился в селе Новоалексеевском. По поручению начальства спасатели прибыли в село 1 ноября. Тогда им велели взять косы, триммеры и прочий инвентарь, чтобы скосить едва виднеющуюся из-под сугробов траву. Однако, как выяснилось, ничего необычного в этом нет.



Как сообщили СМИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, эта уборка является плановым мероприятием, которое в дальнейшем пройдёт и на других территориях. Почему было решено проводить уборку травы тогда, когда снег уже выпал, неизвестно.



