С начала года в Свердловской области отловлено более 8,7 тысячи бездомных собак

14:58 | 1.11.2018

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С января по сентябрь 2018 года в Свердловской области отловлено более 8,7 тысячи безнадзорных собак, сообщил директор департамента ветеринарии региона Евгений Трушкин.



На отлов собак в текущем году предусмотрено 105,5 млн рублей, 68% этих средств в настоящее время потрачено.



В числе проблем – поиск мест кратковременного содержания собак. По закону отловленные животные могут находиться в таких пунктах полгода.



«Также, к сожалению, до сих пор никак не урегулирован вопрос о том, что делать с животным после истечения шести месяцев», – отметила зампредседателя комитета ЗакСО по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды Елена Трескова.



Напомним, что ранее в Свердловской области был создан Совет по вопросам обращения с безнадзорными животными.