Мэрия Екатеринбурга: в уборке снега задействовано 158 единиц техники

13:56 | 1.11.2018

temasaratov.ru

Сегодня в уборке улиц Екатеринбурга от снега задействовано 158 единиц спецтехники и 590 подсобных рабочих, сообщает пресс-служба городской администрации.



За минувшие сутки для ликвидации наледи коммунальщики использовали 45 тонн реагента и 40 тонн мелкофракционного щебня. К утру на полигоны вывезено почти две тысячи тонн снега.