В Екатеринбурге суд признал виновным во взяточничестве сотрудника Ростехнадзора

13:01 | 1.11.2018

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 43-летнему главному инспектору Нижнетагильского территориального отдела Уральского управления Ростехнадзора. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).



Следствием и судом установлено, что в декабре 2017 года подсудимый получил взятку в размере 250 тысяч рублей от предпринимателя за бездействие в виде неуказания выявленных нарушений при проверке объектов газораспределительной и газопотребительной системы. Изобличён получатель взятки был в ходе оперативно-розыскного мероприятия, проводившегося сотрудниками Управления ФСБ по Свердловской области.



Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области.



По данным veved.ru, речь идет о Денисе Сагатдинове. Изначально уголовное дело было направлено в суд в марте 2018 года, однако по решению суда возвращено в прокуратуру в связи с тем, что обвинительное заключение было составлено с нарушением требований Уголовно-процессуального кодекса. Проверяя деятельность нескольких объектов агрофирмы в городах Кировграде и Красноуральске, он установил, что на ввод в эксплуатацию газопотребляющего оборудования отсутствует необходимая разрешительная документация. При этом он предложил руководству компании не составлять акт о выявленных нарушениях, потребовав 500 тыс. рублей. При получении половины денег из озвученной суммы Сагатдинов был задержан оперативниками ФСБ.