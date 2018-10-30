У Дворца молодёжи в Екатеринбурге появится новый минималистичный логотип

21:54 | 31.10.2018

Фото: ItsMyCity

Уже завтра, 1 ноября, Дворец молодёжи в Екатеринбурге собирается обновить свой фирменный стиль – у организации появится новый логотип.

Как сообщает портал Itsmycity.ru, новое лого организации будет «ярче и лаконичнее» прежнего.



«Новый логотип – это логичное продолжение изменений, происходящих в жизни Дворца молодежи. Он отражает энергию развития, движения, роста. Это именно то, что характеризует все наши проекты», – рассказал о новом логотипе директор Дворца молодежи Константин Шевченко.



В качестве основной идеи дизайнеры выбрали, как выражается руководство организации, «передачу энергетики молодого поколения». Такой порыв специалисты по брендингу выразили в минималистичных буквах «Д» и «М», которые по кривой стремятся вверх. Задачу выполняет также градиент и графический элемент, похожий на звезду, молнию и диаграмму пульса.



Предыдущий логотип Дворца молодежи в основе содержал само здание организации в стиле модерн, которое было спроектировано советским архитектором Геннадием Белянкиным.