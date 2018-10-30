Суд взыскал с Рефтинской птицефабрики почти 300 миллионов рублей по иску Росприроднадзора

17:52 | 31.10.2018

ОТВ

Арбитражный суд Свердловской области сегодня, 31 октября, удовлетворил в полном объеме иск Департамента Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу к ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» о взыскании ущерба, причиненного почвам в связи с несанкционированным размещением отходов на четырех земельных участках. Согласно решению суда (еще не вступило в законную силу), предприятие должно выплатить 287 миллионов 824 тысячи рублей.



Птицефабрика не согласна с заявленными требованиями, просила в их удовлетворении отказать. Представители «Рефтинской» указывали, что акт проверки от 17.06.2016 г., на котором основаны исковые требования, составлен с грубым нарушением, в связи с чем

не может являться надлежащим доказательством факта причинения ущерба.



Речь в иске шла о взыскании ущерба причиненного почвам в результате загрязнения, захламления и самовольного незаконного перекрытия в результате несанкционированного размещения отходов на земельных участках с кадастровыми номерами 66:34:0201001:121,66:34:0401002:20, 66:34:0401002:19, 66:34:0401002:230, 66:34:0401002:300.