Российские баскетболисты отправят в Москву школьника из Екатеринбурга, которому поставили двойку за то, что он не посмотрел фильм «Движение вверх»

21:18 | 24.10.2018

Фото: pro100basket.ru

Ассоциация студенческого баскетбола России пригласила пятиклассника Никиту из школы № 53 Екатеринбурга, которому учитель физкультуры поставил «неуд» за то, что он не посмотрел фильм «Движение вверх», в Москву. Об этом сообщается в группе АСБ в соцсети «ВКонтакте».



«Говорят, мальчик из малообеспеченной семьи, компьютера у него нет, посмотреть никак не получается. Нас в АСБ эта история тронула, и мы официально готовы пригласить Никиту в Москву», – сообщается в группе.



В столице России Никиту ждёт не только просмотр фильма «Движение вверх», но и экскурсия на «Мосфильм», где школьника познакомят с актёрами кино и с сыном знаменитого баскетболиста Сергея Белова – Александром. Также Никиту приглашают потренироваться с одной из сильнейших студенческих команд страны – МГУ – и посетить матч Евролиги ЦСКА – «Олимпиакос».