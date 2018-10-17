По факту избиения юного блогера в ТРЦ «Гринвич» возбуждено уголовное дело

16:57 | 24.10.2018

Фото: lookmytrips.com

Как сообщает пресс-группа УМВД по городу Екатеринбургу, возбуждено уголовное дело по факту конфликта, произошедшего 20 октября между охранниками екатеринбургского ТРЦ «Гринвич» и подростками-блогерами, которые занимаются проверкой продуктовых магазинов на наличие просроченного товара.



Напомним, 20 октября двое молодых людей, 16 и 17 лет, зашли не как обычно в продуктовый магазин, а в магазин одежды Massimo Dutti, расположенный в ТРЦ «Гринвич», и начали вести съемку на видеокамеру. Из представленных в магазине вещей парни в руки ничего не взяли, ничего не украли и, кроме того что вели видеосъёмку, ничего не сделали. Это, кстати, подтвердили и сотрудники магазина, сделавшие замечание по поводу запрета фотовидеосъёмки в магазине и вызвавшие охрану.



Прибывшие по вызову продавцов магазина сотрудники охраны торгового центра «Гринвич» повели себя, мягко сказать, неадекватно, начав избивать одного из ребят. Кроме того, у молодого человека отняли телефон и разбили его.



Позже оба молодых человека были сопровождены в комнату охраны, где в течение долгого времени, по сути незаконно, удерживались, ожидая приезда сотрудников полиции. После приезда правоохранителей они были доставлены в отдел полиции № 5, где до позднего вечера давали объяснения по поводу произошедшего.



После выхода из отдела полиции избитый подросток обратился в травмпункт, а затем, уже в понедельник, 22 октября, по направлению из отдела полиции, в Бюро судебно-медицинской экспертизы, где и был подтверждён факт нанесения побоев молодому человеку.



Уголовное дело пока бесфигурантное, но думается, что это временно.