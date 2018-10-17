В Дегтярске пьяный мужчина устроил стрельбу на улице

16:51 | 23.10.2018

1tulatv.ru

В Дегтярске задержали мужчину, который открыл стрельбу на улице.



Как сообщает референт направления по взаимодействию со СМИ ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» Владимир Пургин, пьяный уралец несколько раз выстрелил в автомобиль «Лада» около частного дома на улице Шуры Екимовой.



После стрельбы мужчина скрылся в собственном доме. Прибывшие на место происшествия сотрудники ОВД убедили дегтярца сдаться. Информации о пострадавших не поступало.