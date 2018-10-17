У пассажира Кольцово нашли электрошокер, которым он собирался отгонять волков

16:03 | 23.10.2018

пресс-служба Уральского таможенного управления

В аэропорту Кольцово в багаже пассажира таможенники обнаружили предмет, похожий на электрошокер. Гражданин Таджикистана рассказал, что проживает в Душанбе возле лесного массива, где водятся волки, и данное устройство он собирался использовать для самообороны. Мужчина добавил, что купил электрошокер в подземном переходе в Челябинске.



Устройство отправлено на экспертизу.



«В случае если эксперты выдадут положительное заключение, то пассажир будет привлечён к административной ответственности. Ему грозит штраф и конфискация предмета правонарушения», - пояснили в пресс-службе Уральского таможенного управления.



Отметим, что для провоза такого рода предметов необходимо разрешение от органов внутренних дел, также товар должен быть задекларирован.