Адвокаты участника инцидента со стрельбой в ресторане «Grand Урюк» попытались оспорить переквалификацию уголовного дела

15:21 | 23.10.2018

Фото: Магомед Беков/instagram.com

Адвокатам Магомеда Бекова — участника инцидента, закончившегося стрельбой в екатеринбургском ресторане «Grand Урюк», — не удалось оспорить постановление следователя о переквалификации уголовного дела. Изначально дело было возбуждено по ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу»), но затем было переквалифицировано на более тяжкую, часть вторую той же статьи («Хулиганство, совершенное группой лиц или организованной группой либо связанное с сопротивлением лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка»).



Защита Бекова попыталась оспорить переквалификацию в Ленинском районном суде Екатеринбурга, но безуспешно. Как рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда, адвокаты подали апелляционную жалобу, но вышестоящая инстанция накануне, 22 октября, оставила решение без изменения.



Отметим, что максимальное наказание согласно ч. 1 ст. 213 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, тогда как ч. 2 ст. 213 УК РФ — до семи лет.



Напомним, что стрельба в екатеринбургском ресторане «Grand Урюк» произошла в ночь с 16 на 17 августа. Одним из зачинщиков конфликта являлся Магомед Беков (среди своих более известен как Мага Челюсть), осужденный за покушение на участие в массовых беспорядках в поселке Сагра и имеющий влиятельные родственные связи в Республике Ингушетии. Всего в конфликте участвовало 15–20 человек, преимущественно выходцев с Северного Кавказа.



В сентябре суд отправил в СИЗО второго участника конфликта со стрельбой — Микаила Белхароева. Он был задержан в центре Уфы оперативниками управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан совместно с сотрудниками ОБОП УУР свердловского ГУ МВД. При задержании Белхароев и пассажир попытались оказать сопротивление.